El Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) lanzó un informe titulado «¿Acordar o no acordar? Esa es la cuestión«. Allí, en el marco del inminente anuncio del acuerdo del Gobierno nacional con el FMI, se pone sobre la balanza los costos y beneficios de realizarlo, tanto como de decidir no negociar. Nicolás Pertierra, economista del organismo, explicó que «hay un costo por no acordar, pero los costos de un eventual acuerdo son cada vez más grandes«.

Primero, analizando la cuestión de los plazos para el pago de los vencimientos de deuda, Pertierra marca que la Argentina «planteó la necesidad de un acuerdo a 20 años, que el Fondo cerró automáticamente, pidiendo un acuerdo a 10 años. Así cerró la puerta a una solución definitiva al problema de la deuda, buscando a tener a la Argentina condicionada por la próxima década».

«Meter los 45 mil millones en un plazo de 10 años es meter un elefante en una caja de zapatos. Con una deuda tan grande 10 años se quedan chicos. Tendríamos los vencimientos de Macri en los próximos 2 años y medio. Luego hasta 2032 tendríamos concentrados los vencimientos de esos 45 mil millones. Se van a sumar vencimientos por 10 mil millones de dólares por año. Seguramente un acuerdo de esas características se tenga que volver a renegociar» Nicolás Pertierra, economista del CESO.

Una de las cuestiones importantes a tener en cuenta para afrontar los pagos, según entienden desde el Gobierno, es la baja del déficit fiscal. Para buscar la forma de lograrlo, el economista entiende que «una alternativa para bajar el déficit fue la aplicada en 2021. Pasó de 7 a 3 puntos del PBI. Eso se dio sin reducir gastos sino incrementando ingresos, lo cual es la forma más virtuosa. Después hay otras alternativas que cuestiono que sean efectivas. Achicar el gasto significa bajar la actividad y el nivel de recaudación».

Pensando de manera hipotética, entendiendo que la opción del acuerdo parece la más realista, ¿Qué costos tendría no cerrar una negociación? Pertierra respondió que «hay muchas cosas que se mantendrían de la misma manera. Argentina hoy no tiene una fuente de ingreso de dólares por la vía financiera. Tampoco es muy significativa la inversión extranjera directa. Sí sería importante el financiamiento de otros organismos internacionales. Me permito dudar de si se caerían automáticamente. Se mantendría el escenario de volatilidad financiera con el tipo de cambio».

