NICOLAS IHITZ – ESTUDIANTES (RÍO CUARTO)

Nicolás Ihitz, flamante refuerzo de Estudiantes de Río Cuarto y en la última fecha de la primera nacional fue el autor del empate ante Agropecuario de Carlos Casares.

Tras no ser convocado en la fecha inaugural por cuestiones de papelerío, “Llegó el pase el viernes a la tarde, se solucionó el problema, y contento por el presente” dijo Ihitz

Luego de tomar la decisión de pegar el salto, Nicolás analizó su salida “Se hizo difícil salir de la zona de confort, porque la verdad en Villa Mitre estaba muy cómodo, muy contento y por ahí cuando tomas otro rumbo no sabes el destino que te espera, la verdad arranque bien y espero que esto continué”

Su llegada al elenco cordobés fue muy amena y diferenció el nivel que hay el segundo escalón del fútbol argentino, “Me recibieron de la mejor manera, con respecto a lo futbolístico lo que noto de diferente es el ritmo” mencionó el ex Villa Mitre. Además se lo noto conforme con lo predispuesto por su nuevo entrenador, “La verdad me siento cómodo, porque me hace llegar mucho al gol, en esa posición me ha gustado bastante”

Por otra parte, nos contó de su vinculo con el experimentado volante ex San Lorenzo, “El primero que me recibió fue Néstor Ortigoza, antes de que yo llegue me hizo un llamado telefónico para darme la bienvenida” dijo Ihitz

“El tema de que saltemos de categoría es gracias al laburo que realizamos en Villa Mitre en estos últimos años”

Por último resaltó el gran grupo y el trabajo realizado en el elenco tricolor en estas últimas temporadas, “Mi paso por Villa Mitre fue un crecimiento muy grande, siempre le di prioridad a jugar, y este ultimo año reforcé mucho en la zona defensivo y hoy en día me hizo un jugador más completo para poder pegar el salto”. También, “Con mis ex compañeros siempre nos lamentamos que no hayamos podido jugar en otra categoría todos juntos”

Foto: @EstudiantesRio4 (Twitter)