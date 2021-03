NICOLÁS GIORDANO – PACÍFICO DE CABILDO

Nicolás Giordano, uno de los puntos altos en la victoria 3-1 de Pacífico de Cabildo ante Comercial por la 3º Fecha del Torneo Apertura en la Liga del Sur.

Tras el retorno al tifón, “Este año David (Gerbaudo) me hablo y me dijo que me iba a necesitar un poco mas adelante a lo que venia acostumbrado” explico Nicolás.

Analizando el triunfo del último sábado, “En el primer tiempo estábamos mas pendientes de lo que Comercial podía hacer, que lo que nosotros podíamos generar” detalló Giordano.

Tras el párate de la actividad, Nico nos contó sus sensaciones de la vuelta a las prácticas: “A mi me mató de la cabeza la pandemia, no tenía muchas ganas de volver a jugar. Cuando se habilitaron las canchas de futbol 5 empecé a jugar con amigos y empezó a picar el bichito de nuevo”

“Desde lo físico me costó muchísimo, va a pasar un tiempo para que yo considere que estoy 10 puntos”

Por último, con respecto a lo que se pueda llegar a venir, “Jugar con otros equipos y medirnos con ellos, nos va a dar la pauta de para qué estamos el segundo torneo” explicó el volante.