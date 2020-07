Lxs representantxs de las ramas artísticas del Consejo Consultivo enviaron una nota al Municipio dirigida a Morena Rosello donde incluyeron un lista de “eventos permanentes” aprobables según la reglamentación vigente. Hablamos con Nicolás Fernández Vicente Consejero por las Artes, del Consejo Cultural Consultivo: “Si bien logramos detener las derogaciones de las ordenanzas, como por ejemplo la de eventos permanentes, en este contexto de emergencia sanitaria esos recursos no están siendo ejecutados. La ordenanza de eventos permanentes significó un incremento del presupuesto anual del Instituto Cultural. Se le inyectó dinero directo al presupuesto, entendemos que deberían ser ejecutados”.

Fernandez explicó que la plataforma lanzada por el municipio “Cultura en Casa” es insuficiente porque no les genera ninguna remuneración: “Es un sitio donde solo se comparten enlaces, no hay ningún trabajo de producción. No hay remuneración a lxs trabajadorxs. Las ramas artísticas pedimos que por lo menos ese programa sea remunerado, que haya una selección de los contenidos, que se vuelva una fuente de trabajo”.