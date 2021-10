Nicolás Del Grecco – Federal A

Hablamos con Nicolás Del Grecco, jugador de Villa Mitre luego del triunfo sobre Ciudad Bolivar en el final del partido. Tuvo que trabajar demasiado el equipo de Mungo para vencer a su rival, contó con muchas ocasiones claras de convertir pero en el tiro del final pudo conseguir la victoria que lo pone expectante de la zona de clasificación. «Estoy más tranquilo, más contento, pero no sirve de nada si el domingo no ganas. Nos costó poder convertir, no pudimos abrir el partido enseguida. Son rachas que suelen pasar. Lo de Ferro fue una vez más esta irregularidad, que cuando nos miramos sabemos que no somos eso. Son partidos que en ningún momento en nuestra cabeza pasan. Somos más el equipo del último fin de semana que lo que fuimos en Ferro de Pico», contó el cordobés.

Además del triunfo, este encuentro tuvo algo especial: la vuelta del público al Fortín. Hace más de un año que los jugadores no sentían esa adrenalina. «Es un plus anímico, mas allá de la situación hace 2 años que jugamos sin gente, es triste. Estoy seguro que muchos partidos los hubiéramos ganado si había gente. El domingo fue hermoso, la gente es fanática, fue maravilloso. Si hubiese sido un mes antes no estaríamos en esta situación», se lamentó Del Grecco.

Se vienen partidos claves para Villa Mitre, el domingo se mide nuevamente de local ante Desamparados de San Juan, uno de los equipos en zona de clasificación. «Si ganamos el domingo tenemos grandes posibilidades. Si arrancas desde la primer fecha, que no podes repetir equipo, agarramos el covid, la primer rueda fue complicada, mucho viaje. Somos un equipo totalmente nuevo en un torneo sin descenso, es la realidad que vivimos todos», explicó.