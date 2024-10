Néstor Ruiz, relator de carreras de midgets

El Club Midgistas del Sur confirmó en las últimas horas que serán finalmente 88 los pilotos que formarán parte del Campeonato Estival de Midget 2024/25. El mismo comenzará el viernes 8 de noviembre, con un receso del 27 de diciembre al 17 de enero.

Néstor Ruiz, histórico relator, y conductor del programa ‘Pilotos de Primera’, aseguró que «ojalá sean finalmente 88, porque ese es el número de los anotados. La categoría ha sufrido un deterioro tremendo por muchos factores, pero el principal es el económico. Un auto de punta vale $30 millones, lo que ya de por sí es extremadamente complicado, sumado a un mantenimiento cada tres fechas que vale $800.000 dólares, y si lo llegás a romper vale hasta dos millones de pesos, más la inscripción que vale $500.000 pesos. El factor económico ha incidido notablemente en los últimos años».

«La categoría reunía el año pasado 104 autos, y tiene un total de 150, por eso tiene que haber una clasificación en invierno. Hoy se inscribieron 88 y ojalá lleguemos a ese numero» Néstor Ruiz.

En cuanto al valor de las entradas, y lo que representa para una familia, el periodista detalló que «hoy vale $7.000, siendo un espectáculo que arranca a las 19hs, con autos que valen millones de dólares, choques y vuelcos, pantallas, etc. No hay estadios en el país que tengan pantallas de 7 mts de ancho y 3,5 mts de altura, más el sonido. Hoy todo pasa por el poder adquisitivo, el espectáculo hoy vale al menos $15.000, pero va a aumentar a $10.000 y ahí se va a quedar. El Club Midgistas del Sur necesita al menos 3.500 entradas para abrirlo, después es ganancia. Vas contando y rezando que venga más gente, es algo complejo. No quiero ser pesimista ni alarmar, pero soy realista con lo que se vive».

Ruiz se refirió también a la situación institucional del club, marcando que «la nueva comisión fue electa democráticamente, y no hubieron nuevos problemas. Los problemas que puedan existir pasan por el lado económico. Los nuevos neumáticos dispuestos no disponen las condiciones necesarias, por lo que hubo que modificar los autos para tener una nueva llanta, y eso supone una erogación monetaria extremadamente alta que los pilotos debieron afrontar. Más la inscripción, mas la renovación de licencia para 2025, se hace una acumulación muy grande que muchos autos no están dispuestos a pagar«.