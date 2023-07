Néstor Conte, precandidato a intendente por el FIT-U

Partidos políticos de izquierda en conjunto con diversas organizaciones sociales se movilizaron en todo el país reclamando contra medidas del Ministerio de Desarrollo Social, particularmente exigiendo «alimentos para los comedores y aumento de los programas sociales y sus montos«. En nuestra ciudad, se manifestaron cortando el tránsito sobre la Ruta Nacional N°3 Sur.

Rápidamente se hicieron sentir los repudios de referentes de Juntos como Patricia Bullrich o Nidia Moirano, a lo que Néstor Conte, dirigente del Partido Obrero y precandidato a intendente por el FIT-U, aseguró que «este sector, al igual que el de Larreta, ya fue gobierno y quiso poner tolerancia cero a las luchas sociales, y se fueron con la frustración de no poder meter una reforma laboral. Ellos se colocan como la cara represiva de una situación social que es muy grave. Se reclama en todo el país que se pueda trabajar y comer, nadie quiere vivir de un plan social».

#Ahora Bahía Blanca 🔥 Comienza la jornada Nacional de Lucha de la Unidad Piquetera. Corte de Ruta 3 sur.

¡Massa-Tolosa Paz son los candidatos del hambre! pic.twitter.com/2MECyV41Ns — PO Bahia Blanca (@POBahiaBlanca) July 4, 2023

«Ellos piensan que los responsables de que las cosas no funcionen son los que cortan la calle, y no la demanda popular insatisfecha» Néstor Conte.

El precandidato afirmó también que «ellos gobiernan la ciudad, gobernaron el país y la Provincia, y son incapaces de dar respuestas a las demandas populares. La desigualdad y el hambre tiene que ver con la falta de trabajo genuino. Se le está negando a los sectores sociales la entrega de los alimentos, que luego aparece días antes de las elecciones como parte de la campaña para pedir un voto».

Conte agregó que «en Bahía blanca hay problemas en la salud, en las escuelas, en las guardias médicas, no hay viviendas, la urbanización de los barrios no existe, no se recolecta la basura, cuando llueve no se puede circular. Es un cuadro de abandono, a lo que Moirano y Bullrich ofrecen salir a reprimir. El área de políticas sociales jamás nos recibió para atender las demandas».

Por último, el dirigente se refirió a la polémica sobre los paros de docentes y auxiliares de la educación: «Para que no haya paros, el Estado tiene que garantizar el derecho a la educación. Lo que plantean es ir en contra de los sindicatos sobre la base de la destrucción de la educación pública».