Néstor Comino – Fútbol Formativo

Hablamos con Néstor Comino, entrenador de las categorías formativas luego del cierre de la etapa regular. Se vienen los famosos playoffs, semifinales donde en todas sus categorías tendrán a Villa Mitre compitiendo. «El balance el positivo, no solo los números sino el crecimiento de los chicos. No es casualidad todo esto. El crecimiento se esta viendo en los partidos y los entrenamientos. Yo estoy desde el 2019 y si bien el 2020 no se pudo competir, en el desarrollo de todas las categorías hay una evolución, todas están manteniendo un orden», explicó el DT.

Entre el primer puesto y el segundo, todas las categorías supieron ser protagonistas en la primera fase. Ya con los juegos eliminatorios, tener una mala tarde pueden dejarlos afuera de la pelea. «Los chicos no se si sienten presión, yo diría una ansiedad lógica por disputar los partidos, tengo confianza en ellos. Uno cuando arranca, lo que primero desea es llegar hasta lo último, jugar finales significa que estas jugando por algo importante. Definir de local es lo de menos, están más enfocados en jugar el partido y tratar de disfrutar», resaltó Néstor.

Más allá de lo formativo, dónde los chicos están en pleno aprendizaje, también los que se van preparando para afrontar su carrera son los árbitros. Siempre puestos bajo la lupa, ellos también transitan su evolución. «Los árbitros se van formando pero hay que poner un punto o hacer un plantel con chicos que dirijan la Liga solamente porque hay veces que salen corriendo porque van a dirigir la Liga Comercial. Es importante la Liga, hay que respaldarla un poquito más en ese sentido. Son jóvenes que están haciendo sus primeras armas, hay que acompañarlos», reflexionó Comino.