Néstor Bartel, productor de Quesos Casa Grande

Néstor Bartel, ingeniero agrónomo, fundó junto a su esposa, Claudia Michetti, la fábrica de quesos Casa Grande. Sobre su incursión en el mundo de la quesería, Radio Urbana conversó con Néstor.

La producción de quesos comenzó a partir de una crisis económica que Néstor atravesaba en su campo. «La fábrica artesanal nace hace 15, 16 años, por varias razones: por una sequía muy grande, por bajos valores en la producción del campo y por una situación económica mía. No iban bien las cosas en el campo y una mañana les dije a mis empleados que en unos meses se iban a tener que retirar porque no iba a poder pagarles. Uno de ellos, Néstor, me propuso ordeñar una vaca».

Así comenzaron a ordeñar las vacas Angus, que si bien no eran lecheras les permitieron producir la suficiente leche para vender en el pueblo y tener un excedente. «Ahí surgió la idea de hacer quesos. Me salieron horribles, mi señora tuvo que tirar los primeros que hice».

El golpe de suerte llegó con el contacto del ingeniero en Alimentos Diego Green. «Él me enseñó a hacer quesos. Le pregunté cuánto me iba a cobrar y me dijo que lo iba a hacer gratis porque veía el esfuerzo que yo estaba haciendo. Creyó en mí y nos hicimos muy amigos».

Actualmente, los quesos Casa Grande deleitan a los turistas que viajan a Villa y Sierra de la Ventana. «Nuestro fuerte son los quesos saborizados. Tenemos de pimienta, orégano, albahaca, provenzal y más». Después de hacer un recorrido por todos los obstáculos que tuvo que atravesar para llegar a este momento, Néstor concluye: «Yo creo que a veces la tenés que remar un poco. Mi premio es poder llegar a la gente y decirle que no baje los brazos».