Néstor Álvarez, subsecretario provincial de Recursos Hídricos

Habiendo atravesado la ola de calor más larga de la que se tenga registro histórico en nuestra ciudad, con 10 días seguidos superando los 35 grados, nuevamente se sintió la falta de agua en los distintos puntos de nuestra ciudad. Esto motivó una fuerte respuesta municipal, y un urgente pedido de explicaciones sobre cómo avanzan las diversas obras hídricas en Bahía Blanca y la zona.

Néstor Álvarez es el subsecretario provincial de Recursos Hídricos, y aseguró en comunicación con Radio Urbana que «tenemos muchas obras en marcha y muchas también por empezar. Cuando asumimos en diciembre, encontramos muchas obras paralizadas debido a la fuerte devaluación del 120% en diciembre. La más visible para el vecino es el recambio de cañerías, donde todavía quedan por hacer las nuevas conexiones y la reparación de veredas. Se rompieron cerca de 90 kilómetros lineales de la ciudad. La gran obra que nos falta reactivar, que es de una empresa bahiense, es el recambio del acueducto de Grümbein, que cuando funcione permitirá que la localidad no sea alimentada del acueducto de Bahía Blanca, estamos en los últimos tramites para reactivarla.

«Lo bueno es que la mayoría de las obras tienen financiamiento externo, que en este momento económico complejo de la Provincia y país nos garantiza el acceso a los fondos, el dinero está. Esperemos que no haya una nueva devaluación, porque se complicaría todo nuevamente» Néstor Álvarez.

Acompañamos a @gkatopodis en su visita a Bahia Blanca , la agenda hidrica en la gestión de @fsusbielles y el @MInfraPBA

El Gobernador @Kicillofok nos indica trabajar con los 135 Municipios pic.twitter.com/gElI8dSvIh — Néstor Alvarez (@NestorFAlvarez) February 9, 2024

El funcionario aseguró que, una vez terminadas las obras, ya «el verano que viene vamos a tener más posibilidad de potabilizar agua en la planta, y menos perdidas de agua en las cañerías. También, ante el cambio de autoridad, ABSA empezó el verano en una muy mala situación con respecto al arreglo de pérdidas y con la cantidad de camiones cisterna disponibles. Cuando arrancó la gestión tenía tres, y ahora hay 17. La ola de calor llegó sin el Plan Verano en ejecución. Cuando empezamos con esta crisis hídrica, estábamos lejos de complementar todo lo que la gente pedía, hoy estamos más cerca de cumplir con las expectativas. Hacemos un mea culpa, la política falló en resolver el problema. Hoy tenemos 20 cuadrillas y la cantidad de camiones que teníamos que tener, faltó previsión ante lo que podía suceder».

Por último, Álvarez se refirió a la respuesta del intendente Federico Susbielles abriendo al puerta a la municipalización del servicio de agua, si es que ABSA no responde en el corto plazo: «Vemos encaminado con mayor o menor éxito los puntos que el intendente planteó. Con respecto a la municipalización, los que fuimos intendentes queremos lo mejor para nuestra ciudad, y desde ese punto de vista lo entiendo a Federico. Estamos a la escucha, nuestro desafío es mejorar ABSA. Ojalá no nos llame Federico para municipalizar porque significaría que fuimos malo en nuestro objetivo, que es un desafío de la política bonaerense. No es un problema hoy, es de muchos años; es ponerle cabeza, empeño, y los instrumento que tiene el Estado para que mejore siendo estatal. Si se debe municipalizar, es una decisión que nos excede. Hoy Federico tiene que tomar la mejor decisión para su gente».

«Hace tiempo que en Bahía Blanca no se daban obras hídricas de esta magnitud. Hay obras que tienen que ver con la provisión de agua, los recambios arrancaron por la zona céntrica donde prácticamente no existía la cañería por su longevidad» Néstor Álvarez.