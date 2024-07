Nerina Neumann, senadora provincial por la Unión Cívica Radical

Este sábado se llevó adelante en la localidad de Pigüé una importante reunión de las y los referentes más importantes de la Unión Cívica Radical de la sexta sección electoral. Luego de la misma, y entre otros asuntos, se acordó exigir al Gobierno nacional la llegada de la planta de GNL a nuestro distrito, la reanudación de las obras paralizadas en el sudoeste bonaerense, y que se atienda las necesidades de los 22 intendentes de la región.

Nerina Neumann, senadora provincial por la UCR, aseguró que «pusimos en común el trabajo que venimos haciendo los legisladores desde la región, y marcamos cuestiones importantes que tienen que ver con Nación y Provincia, como son el tema ABSA y GNL que nos preocupan muchísimo. Desde el radicalismo regional estamos haciendo un gran trabajo para que no se nos escape esta inversión, respetando el trabajo que se viene haciendo desde 2017 y que nos beneficia como región y ciudad. El Gobierno nacional sabe que la planta tiene que estar en Bahía Blanca. Desde la UCR a nivel nacional aprobamos el RIGI para que la empresa pueda instalarse en Buenos Aires, y que la Provincia le de los beneficios para instalarse en Bahía Blanca».

ACUERDO POR LA REGIÓN

Los integrantes de la Unión Cívica Radical de la región sexta de la provincia de Buenos Aires, reunidos en la ciudad de Pigüé a los 6 días del mes de julio acordamos los siguientes ejes de trabajo:

(Abro hilo) pic.twitter.com/7qAvk94FbU — Nerina Neumann Losada (@NerinaNeumann) July 7, 2024

En ese sentido, agregó que «estamos de acuerdo con la adhesión al RIGI para que la planta llegue a la ciudad, siempre con un diálogo permanente con las autoridades nacionales que consideran lo mismo. Todas las fuerzas políticas estamos de acuerdos para generar las condiciones para que la empresa llegue a la ciudad. Esperamos que tanto el Gobierno nacional como YPF hagan lo propio».

Por último, la senadora marcó que «es fundamental que la planta se instale en Bahía Blanca, no hay motivo técnico, económico o estratégico para que se vaya a otro lugar. Cualquier economista o dirigente que quiera sacar adelante el país, quiere y cree que la planta debe venir acá. Tenemos la seguridad que desde Nación también creen que lo mejor es que venga a Bahía Blanca. Hemos mantenido reuniones y estamos en conversación para mejorar el proyecto, queremos poner sobre la mesa una alternativa a la no adhesión al RIGI por parte del gobernador. Queremos tener una mesa de diálogo con el gobernador y diputados de Unión por la Patria, y tomar el tema con seriedad y responsabilidad, sin mezquindades políticas. No queremos entrar en guerra con el gobernador, queremos juntarnos entre todos para lograr esto que debe ser una cuestión de Estado, y no pasar por lo partidario».