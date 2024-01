Nelba Juárez, secretaria general del gremio de municipales de Puan

En el marco de una compleja situación económica luego de los primeros anuncios por parte del Gobierno nacional de Javier Milei, empezaron a llegar notificaciones de despidos para empleados estatales en nuestra región. Sucedió en el distrito de Puan, el cual ya atravesaba un difícil momento tras denuncias de desvió de fondos públicos del intendente anterior, Facundo Castelli de Juntos por el Cambio.

Nelba Juárez, secretaria general de los municipales de Puan, explicó en comunicación con Radio Urbana que «esto sucedió cuando estábamos en una asamblea, y nos empezamos a enterar de la situación de los despidos. Los compañeros se comenzaron a notificar de la no renovación de los contratos que vencían el 31/12. Hubo alrededor de 30 cesantías. Si bien a algunos se los volvió a llamar, estamos muy dolidos y desconformes porque fueron arbitrarios».

«De la gestión anterior quedaron 3 concejales, y jamás tuvimos contacto con ellos. Nunca han dado ninguna respuesta. Nos dan excusas, y cero respuestas o explicaciones. Todo esta presentado en la Justicia. Nosotros estamos pasando una situación pésima agravada por los despidos y la inflación sufrida este mes. Estamos esperando el llamado del Ministerio de trabajo para poder acercar las partes, pero si no hay dinero, no habrá destrabe» Nelba Juárez.

En ese sentido, agregó que «algunas personas fueron reincorporadas sin saber por cuánto tiempo, no han vuelto a firmar el contrato aun. El resto sigue exactamente igual. De las 30 personas, no tenemos la cuenta precisa de los reincorporados, creemos que representan más o menos a la mitad. Estamos a la espera del llamado del Ministerio porque hemos hecho la contrapropuesta y queremos sentarnos a dialogar por los sueldos y el aguinaldo de diciembre, con la posibilidad de reincorporar a todos los compañeros, poder consensuar y revisar los legajos y contratos uno por uno».

Por último, detalló también que «terminamos de cobrar el mes de noviembre en dos cuotas, pero aún no hemos cobrado ni el aguinaldo ni el sueldo de diciembre. Seguimos con cese de actividades garantizando lo esencial como los hospitales y salas de primeros auxilios, porque los médicos también están adheridos al gremio de CICOP que se encuentra en la misma situación. La relación con el intendente y su gabinete no es mala pero la solución no está. La contrapropuesta enviada desde los gremios es de poder cobrar el aguinaldo y los sueldos en tres veces«.