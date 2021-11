Nacho Burgos Sporting

Hablamos con el capitán rojinegro, Nacho Burgos, sobre el presente y esta nueva incursión de Sporting en un torneo regional.

Luego del debut, Sporting tuvo su salida a Tres Arroyos, Nacho nos dejó sus sensaciones: “Nos volvimos medios amargados, no era el resultado que íbamos a buscar, si bien no es un mal resultado para nosotros, estuvimos a poco de hacer historia. En general contento por el rendimiento, en el primer tiempo fue muy parejo, creo que en el segundo hicimos los méritos para traernos el triunfo”

Consultado por su retorno y presente personal: “La verdad que me costo mucho, este año fue durísimo, porque había hecho una muy buena pretemporada, en el primer partido de mi vuelta me desgarre, después otra vez me paso lo mismo antes de un clásico, pero bueno contento de poder sentirme bien físicamente, a pleno y ayudar al equipo dentro de la cancha”

Sobre el nuevo técnico, Burgos dejó su visión sobre el mismo: “Montesino llego con una idea clara, donde quiere un equipo ordenado y protagonista. Por suerte en este tiempo captamos la idea que el quería por momento salio y por otros no, además que cayo bien en el grupo”

“Esa era la idea de dar el máximo en la Liga del Sur, nos falto un poquito más pero ahora nos metemos de lleno en esta competencia donde no queremos pasar desapercibido”

Por último el capitán brindo su opinión sobre este campeonato: “Es un torneo corto donde en las 4 fechas hay que dejar todo, donde tenes una mala tarde pecas y podes quedar afuera, ese es el trabajo tanto del cuerpo técnico como el grupo despertarse de la mejor manera y rendir de la mejor manera dentro de la cancha”