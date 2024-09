Mónica Capella, dueña de la Pizzería ‘La Chiquita’ del Mercado Municipal

Tras la clausura del Mercado Municipal de nuestra ciudad allá por octubre del 2022, gradualmente las y los comerciantes que allí desarrollaban su actividad fueron mudándose a diferentes establecimientos. El único caso que siguió funcionando en el Mercado todo este tiempo fue la pizzería ‘La Chiquita’. En ese sentido, el Municipio le prometió a su dueña que será parte del nuevo proyecto que será presentado en los próximos días.

Su dueña es Mónica Capella quien detalló en comunicación con Radio Urbana que «entiendo que el nuevo proyecto tiene que ver con una renovación completa del Mercado, la Plaza y el ex Concejo Deliberante. Igualmente, no tengo detalles particulares del proyecto. He hablado con funcionarios del Gobierno municipal y nos aseguraron que nosotros vamos a tener un lugar en el nuevo Mercado, que siguiera trabajando. No hemos hablado de la transición, espero seguir trabajando acá hasta que pueda, porque la movida de mover un local no es fácil».

«Nosotros nunca cerramos. Por supuesto que se vende menos, un poco por la situación económica y otro por estar sola en el Mercado. Ya no viene público para los otros comercios, pero sigo subsistiendo» Mónica Capella.

Haciendo una cronología sobre lo sucedido en los últimos dos años, la gastronómica detalló que «es mentira que el mercado está cerrado desde octubre de 2022; el día que se fue la mayoría de los comercios fue el 30 de julio de 2023, y los últimos dos además del mío siguieron funcionando hasta el temporal del pasado diciembre».

Entonces, ¿por qué la pizzería siguió funcionando en el Mercado? Capella afirmó que «los funcionarios de la gestión municipal anterior me prometieron un lugar a no mas de 100 metros del mercado, pero todos los locales que me ofrecían eran lejos. Cuando consiguieron un local nos tuvieron meses esperando, y meses después nos dijeron que al final no nos lo iban a dar porque no daban las medidas. Me amenazaron con que me iban a cortar la luz aunque yo sabía que no podían hacerlo. 76 años tiene la pizzería y jamás tuvimos problemas».