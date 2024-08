Miguel Donadío, ex presidente del Consorcio de Gestión del Puerto local

Finalmente, el directorio de YPF eligió a Punta Colorada (Rio Negro) como la localidad que recibirá la inversión de la planta de GNL de YPF-Petronas. Según diferentes actores, se trata de la inversión más importante de la historia argentina en cuanto a la posibilidad exportadora y generadora de divisas. En ese sentido, hace casi diez años se venía trabajando en el desarrollo de la inversión en Bahía Blanca, incluso con una reserva de tierras en el año 2022.

Miguel Donadío fue presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca entre 2017 y 2019, y aseguró que «desde ese momento y en esa gestión ya se empezó a trabajar este tema que entendimos como esencial para la ciudad. Comenzaron allí las tratativas, se empezó con la evaluación tanto del sitio como del proyecto. No había otro lugar en 2019, el lugar trabajado era el del puerto de Bahía Blanca. Las autoridades de YPF estaban con todo su equipo de trabajo abocadas al desarrollo de este proyecto. Punta Colorada surgió hace poco, en aquel momento ni existía, no era un lugar evaluado como alternativa».

«El Puerto de Bahía Blanca tiene una impronta muy poderosa para desarrollar otros proyectos como el de Profertil. Más allá del GNL, el puerto tiene múltiples visiones estratégicas que se llevarán adelante los próximos años» Miguel Donadío.

El Directorio de YPF aprobó esta decisión tras analizar toda la información presentada. Para darle mayor transparencia al proceso, contratamos a la consultora internacional Arthur D. Little – tercero calificado e independiente- que nos ayudó a llegar a esta conclusión. — ypfoficial (@YPFoficial) July 31, 2024

Particularmente sobre la elección de Punta Colorada, el ex funcionario aseguró que «Bahía Blanca corría con una ventaja muy significativa, y no tengo dudas de que esto fue una decisión política. Cualquier argumentación que llega después sirve para intentar fundamentar algo estrictamente político. Como bahiense, y habiendo trabajado en esto, me hubiese gustado que venga acá, pero como argentino no deja de ser una gran inversión que llega al país. Una inversión de $30 mil millones de dólares es importante. Insisto en que fue una decisión política, donde los gobernadores de Neuquén y Rio Negro fueron habilidosos para introducir la polémica».

Metiéndose de lleno en las cuestiones más netamente políticas, Donadío opinó que «los gobiernos de Rio Negro y Neuquén fueron oportunistas; esto se decidió porque el Presidente encarna un proyecto distinto al de Kicillof, quien se plantea como una opción opositora de cara a las candidaturas de 2027. Desde lo político, nadie le daría una inversión de esta envergadura a un contrincante electoral en el futuro cercano. Aún así, Unión por la Patria tiene 70 diputados y 33 senadores nacionales con los cuales pudieron haber trabajado de otra forma, como sí lo hicieron los otros gobernadores».