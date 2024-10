El día de ayer, el bloque libertario en el Concejo Deliberante presentó un proyecto de ordenanza que despertó distintas reacciones: María Teresa Gonard, presidenta del cuerpo legislativo, compartió un proyecto de «Reducción del gasto público y mayor eficiencia del Estado». El mismo tiene por principal asunto la baja del 50% del sueldo de todos los y las concejales, y la modificación de ciertos aspectos que hacen a la contratación de personal municipal.

Miguel Agüero, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Bahía Blanca, aseguró que «como ciudadano creo que es un proyecto demagogo, y como concejal en licencia y secretario general, es un mamarracho insólito. Tienen tantas internas que esto se termina convirtiendo en un culebrón mexicano. Bajarse el sueldo no necesita de proyectos, bajátelo y listo. La ley orgánica municipal dice cuánto tenés que, pero lo que vos hagas con ese sueldo es cuestión tuya; si ella quisiese bajárselo, lo puede hacer. Y si querés bajar el gasto, hay muchos lugares para tocar. Y si crees que ganás mucho, donalo. Pero no podes dejar de cobrar por ley orgánica. Gonard no está bien asesorada».

Mire señora si esto es "CASTA". Todo lo que expone está contemplado, es cuidar a la familia que se queda sin el respaldo y la pérdida del sustento familiar. pic.twitter.com/W8Hjcw7eoK — STMBB (@stmbb) October 28, 2024

«Con el objetivo de reducir el gasto público en recursos audiovisuales, Gonard quiso que el Concejo sesione solo una vez por mes. Esto sí que no tiene nada que ver con el gasto, eso es no querer laburar. Hoy el bahiense no le cree al concejal, y ella va y sale con esto que no tiene nada que ver» Miguel Agüero.

En ese sentido, Agüero reveló que «días antes de presentar este proyecto, Gonard inició los trámites para que se le reconozcan ocho años de antigüedad en su carrera, aumentándose el sueldo a su bolsillo en $4 millones anuales. En sus propios términos, lo que pidió es un aumento del gasto público. No digo que esté mal porque le corresponde, pero si quiere bajar el gasto público y a la vez se quiere aumentar el sueldo, es bastante contradictorio».

En cuanto a la situación de las y los trabajadores municipales, el gremialista expresó que «no podés decir que ‘no vamos a aumentar la planta municipal’ cuando no sabés ni cuántos empleados municipales hay. Bahía Blanca es una de las municipalidades con menos empleados per cápita de la Provincia. Estoy seguro de que no debe saber cuántos empleados hay. Esto va contra cualquier cosa, solo que ahora se metió con alguien que puede salir a contestar sin problemas. Y lo hago con orgullo, defenderé cada cosa del empleado municipal con argumentos y poniendo la cara».