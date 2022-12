Miguel Agüero, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales de nuestra ciudad advirtieron que podrían llevarse adelante medidas de fuerza durante la semana luego de un conflicto generado con el aumento de sueldo para las y los residentes del Hospital Municipal. Miguel Agüero es el secretario general del gremio, y explicó la situación en comunicación con Radio Urbana.

Explicó que esto surgió la semana pasada cuando «hubo consejo de administración en el Hospital con todas las entidades intermedias y la dirección. Allí nos dijeron que el próximo mes tendrían un 15% de aumento los residentes. Nadie supo decirnos por donde pasó ese aumento. Le comunicamos al Ejecutivo que esto es una falta de respeto. Nosotros nos alegramos por los aumentos, pero atrás de esto hay muchas situaciones que se generan cuando vamos a paritarias».

«No quiero menoscabar ni ningunear a los residentes, sino que quiero recurrir a algo lógico; si aumentamos hay que aumentar para todos» Miguel Agüero.

El descontento surge de la decisión unilateral por parte del Municipio, que solo afectaría a una porción específica de trabajadores, y que no pasó por negociación paritaria. Agüero agregó que «hay muchas cosas que cuando nos sentamos pensamos en términos colectivos y no solo individuales. Entendemos que cambió la idiosincrasia y la forma de trabajo dentro de lo que es salud, hoy todo es un gran equipo. Nosotros somos un equipo, todos tenemos la necesidad; o es para todos o no es para nadie«.

¿Cómo sigue la situación? El sindicalista aseguró que «si el secretario de Salud o el director del Hospital tienen la osadía de hacerle firmar un decreto al intendente, voy a presentar una hipótesis de conflicto. La medida de fuerza como máximo sería el miércoles o jueves«.