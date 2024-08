Miguel Agüero, ex concejal de Unión por la Patria

Esta semana se confirmó el alejamiento de Miguel Agüero del Concejo Deliberante, quien se tomará un año de licencia sin goce de sueldo. El ex edil de Unión por la Patria regresará a su rol como secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales.

El ahora ex concejal de Unión por la Patria, explicó en comunicación con Radio Urbana que «me preocupa la situación laboral en este contexto de país. Desde el Gobierno adelantan que no van a homologar aumentos mayores a la inflación, y pareciera que se toma como algo normal. Todos los trabajadores nacionales pasaron a ser en disponibilidad, y ojala sea algo que no pase ni en la Provincia ni en el Municipio, pero tenemos que estar preparados. Yo represento a los trabajadores en el Concejo Deliberante, y decido tomar la decisión de volver a donde tengo que estar, al lado de los compañeros. Ojalá que no pase nada; en septiembre tenemos paritarias de nuevo y no sabemos cómo avanzará todo. No quiero que el afiliado que depositó su confianza en mí sienta que estoy alejado».

«Desde el sindicato agarramos la peor parte de la tormenta, y no quedó un edificio sin arreglarse. Del temporal salimos nómades, no teníamos oficinas, teníamos que restringir la atención al público, atravesamos situaciones incómodas y perdimos contacto con el afiliado» Miguel Agüero.

A su vez, expresó su agradecimiento «al intendente Susbielles que supo interpretar lo que le pedí, es el primero que me entendió y se puso en mi lugar, así como también Álvaro Díaz. Si bien me pedían que no lo hiciese, que lo piense, no tenía mucho que reflexionar. En estos momentos difíciles hay que estar más cerca del trabajador, y creo que implícitamente el empleado municipal no estaba muy cómodo con que ocupara ese lugar en el Concejo, era lo que percibía.

Por último, Agüero planteó que «la relación con el bloque y con cada concejal fue excelente, espero que sea un hasta luego, pero siento que tengo que volver al Sindicato. He tenido mucha participación, nunca me sentí acotado y tenía una labor importante dentro del bloque. Lógicamente, muchas veces los plazos del Ejecutivo no son los del Legislativo, y eso a quien no conoce la vida legislativa le cambia la perspectiva. Si hubiese tenido algún problema, lo hubiese expresado sin ponerme colorado».