Mercedes Aguirre médica del Servicio Siempre

En el marco de la crisis del sistema sanitario, uno de sus eslabones más afectados es el personal de salud, por esto hablamos con la médica del Servicio Siempre, Mercedes Aguirre: “Uno que está contando las camas en los hospitales, entiende que la gente esté cansada, pero tenemos que seguir cuidándonos”.

Señaló que el Sistema de Emergencias Prehospitalario (Siempre), “activa la central de telecomunicaciones con el número de emergencias médicas 107 donde nos derivan el domicilio, edad y cuadro. Y para casos de Covid-19 tenemos una protección de mameluco, máscaras faciales y protocolo, hemos trabajado para equiparnos, ya que estamos un poco más expuestos que el resto y es una carga viral distinta a la que nosotros nos enfrentamos”.

“Nosotros a partir del 1 de Abril conformamos un equipo de trabajo de 2 ambulancias equipadas y aisladas especialmente para atender a pacientes con síntomas de coronavirus. Sabíamos que sería una carrera larga que nos demandaría mucho desgaste y energía”, contó.

Por otra parte se refirió a la capacidad de los hospitales para atender los casos de Covid-19. “Nos amarga un poco el tema de los ingresos a los hospitales porque llevamos al paciente en la ambulancia y los casos no son todos iguales, hay pacientes más estables que tienen más tiempo para ser atendidos. Pero hay pacientes que no, y a esos se les complica más la entrada al hospital. Es una dinámica que no está tan aceitada en la parte privada que es donde más se nos complica”.

Mercedes Aguirre, resaltó la importancia de la responsabilidad individual, “pareciera que si no les toca, la gente no acepta al virus y no se cuida”.