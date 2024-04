El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a través de Región Sanitaria I, en conjunto con el Municipio de Bahía Blanca, están llevando adelante distintas jornadas de salud odontológica en los barrios de nuestra ciudad. Estarán hoy en Tierras Argentinas, y también participarán en Más Barrios, Aldea Romana y Harding Green las próximas semanas. Allí se podrán hacer arreglos con lámparas, prótesis, selladores y derivaciones, entre otros.

Maximiliano Núñez Fariña, director de Región Sanitaria I, afirmó que «venimos trabajando con estas jornadas hace más de un mes, con el consultorio móvil estuvimos en Monte Hermoso, Dorrego y Pringles, y empezamos esta semana en Bahía Blanca. Poder traer estas cosas a la ciudad es importantísimo; el consultorio móvil tiene dos sillones, hay equipo de rayos, estufa, posibilidad de hacer arreglos, y lo fundamental es la ficha odontológica. Es importante no quedarnos con esta imagen, sino analizarla para poder ir mejorando el estado bucal de cada persona. Es fundamental contar con un Municipio que acompañe todo este proceso, y hoy lo tenemos.

«Hay una desigualdad entre el Gobierno provincial y el nacional; el primero busca fortalecer los derechos para los más vulnerables llevando la salud al barrio. Que la Provincia fortalezca estas medidas, acompañado por el Municipio, es buscar el beneficio para el vecino, el barrio, y los más chicos» Maximiliano Núñez Fariña.

En este sentido, el funcionario quien además es odontólogo destacó que «es muy importante la alimentación en la odontología, y hoy no es la ideal en todos los sectores. Lo vimos con el recorrido que hemos hecho después del temporal. En estos controles vemos que la alimentación no es buena, la presión arterial es generalmente alta, generando caries y que las piezas dentarias se rompan, dejando mutilaciones por no tener el recurso de poder repararlas. La importancia de estos móviles es identificar estas problemáticas para llevarlos a los consultorios y comenzar a solucionarlas. El no tener buena salud bucal deriva en diferentes problemas alimenticios por no poder ingerir correctamente los alimentos».

Por otro lado, puntualizó también sobre las cuatro campañas de vacunación que se están llevando adelante en nuestra ciudad. Detalló que «la primera es la de COVID, la segunda es el calendario normal de pequeños, la tercera es la antigripal, y la cuarta es la sincitial respiratoria. La última está destinada a niños, con el fin de evitar la neumonía y las bronquiolitis. Se aplica en madres entre las semanas 32 y 36 de gestación, así el niño nace con la inmunidad y evita estas enfermedades».

Por último, Núñez Fariña se refirió a la situación del dengue en la ciudad: «Hay un programa de producción de repelente llevado a cabo por la Provincia, que no alcanza porque la demanda es mucha. Sería muy importante que la ciudad, como centro de la Región Sanitaria, pueda trabajar en conjunto con los demás distritos para llevar adelante estas prácticas. La única manera de evitar el contagio es con el repelente que hoy es carísimo. En Bahía Blanca, a diferencia con el resto de la región, hay circulación autóctona del virus. Por eso el trabajo que se hace es diferente a otros distritos. Por suerte tenemos un intendente que se puso al hombro el trabajo preventivo para decirle al vecino qué es lo que debe hacer para evitar contagiarse».