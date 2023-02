El día de ayer se confirmó el primer caso de gripe aviar en la Provincia de Buenos Aires. Se detectó en aves de granja de un club de pesca sobre la Laguna de Puan. ¿De qué se trata esta afección y qué recaudos hay que tener en cuenta?

Quien lo explicó fue Maximiliano Núñez Fariña, director de Región Sanitaria I. En primer lugar marcó que «hace meses que se viene denunciando en distintos países de Latinoamérica la presencia de la gripe aviar. SENASA empezó a controlar exhaustivamente las aves migratorias en las provincias que las reciben: Primero llegó a San Juan y Jujuy. Ahí se activaron los protocolos y empezó a aparecer en Salta, Entre Ríos, Neuquén. Finalmente, ayer se encontraron animales muertos sobre la Laguna de Puan, y tras los análisis correspondientes se detecto gripe aviar«.

El funcionario detalló que el proceso de detección de la enfermedad empieza «cuando se encuentran animales muertos. Cunado se analiza y se detecta, a todo el grupo que estuvo en contacto con el animal se lo sacrifica. El Ministerio de Salud empieza a chequear a las personas en contacto con esos animales. Hay un trabajo mancomunado entre Salud y el SENASA para hacer los controles correspondientes».

¿Qué problemas puede traer este virus para las personas? «La transmisión de un ave a una persona es muy poco frecuente, pero se ha dado. Desde el 2003, año de mayor impacto del virus, solo 800 personas en el mundo tuvieron gripe aviar. Suele suceder luego de la manipulación de las aves».

Agregó que «se da muy poco en palomas y gorriones, pero aparece mayormente en el resto de las aves silvestres. No llega a otro tipo de animales como los domésticos. De persona a persona también es muy baja la posibilidad de contagios, pero es una infección respiratoria, por lo que la posibilidad nunca es nula».

«El contagio se da generalmente por las vías aéreas, boca u ojos. Por eso es importante para quienes manipulan aves de granja utilizar barbijo, guantes, y no llevarse las manos a la cara. No está confirmado que el consumo de animales o productos de aves enfermas transmita el virus; al estar cocinado o hervido no hay mayores riesgos» Maximiliano Núñez Fariña.