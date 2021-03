MAURO SABATINI – SPORTING

Mauro Sabatini, el goleador del Club Atlético Sporting, pegará el salto al fútbol venezolano. Nos contó como se dio todo para llegar a tal liga. “A través de un representante, fue el que hizo el contacto, maneja lo que es Bolivia, Colombia y Venezuela. El Zulia es un equipo que ha jugado Copa Libertadores y Sudamericana”

Con respecto a su arribo al club venezolano, “Están entusiasmados con mi llegada, me han escrito hinchas de ese equipo que están esperándome con los brazos abiertos y eso esta muy bueno” explico Sabatini.

Pensando un poco en la carrera del goleador, una oportunidad que se le da a los 29 años, “Cuando llego la opción, me pregunte porque no me llego antes, pero bueno las cosas pasan por algo y se que es la última oportunidad que tiene uno por la edad”

El entorno del goleador para esta nueva aventura es muy importante: “El apoyo de la familia estuvo desde un primer momento, me dijeron que la decisión que tome, ellos la iban apoyar”

“En un principio se firmó un contrato por un año. Si a uno le va bien sabe que puede lograr grandes cosas”

Por último, el “topo” les dejó un mensaje muy afectuoso a la gente rojinegra, “Al hincha de Sporting le digo que lo voy a llevar en mi corazón eso esta demás decirlo y no me voy a olvidar las cosas que hicieron por mí, una muestra de cariño muy grande” explicó Mauro.