Mauro Sabatini Libertad

Conversamos con Mauro Sabatini, delantero de Libertad, uno de los refuerzos del milrayitas y autor de tres conquistas en la goleada ante Rosario en el debut por el Promocional.

El ex delantero de Sporting analizó la goleada en el debut ante Rosario: “El resultado fue demasiado abultado, la clave fue que lo pudimos destrabar rápido, le dimos una cachetada con el penal y luego pudimos manejar los tiempos” explicó el topo.

Sobre el llamado del club de Villa Rosas para esta nueva temporada, Sabatini mencionó: “Cuando me llamaron a mí, me dijeron que el objetivo era ascender, por eso fue que me tentó la propuesta y llegue a Libertad”

Observando lo que se vendrá en el promocional, Mauro respondió: “Yo creo que no hay un candidato, candidatos son todos porque todos se armaron, va a ser un campeonato parejo”

“Encontré un club ordenado, un cuerpo técnico que sabe a lo que juega y conoce la categoría, con un grupo de chicos que se conocen hace tiempo y eso es importante para la adaptación del grupo”

Por último mencionó lo que le pide el entrenador en esta nueva etapa: “Julio (Román) me pide que haga lo que vengo haciendo hace años, tirar diagonales intentar seguir haciendo eso, y estar dentro del área para hacer algún gol”