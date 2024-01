Habiendo pasado menos de 45 días desde la asunción de las nuevas autoridades políticas en nuestra ciudad, ya se confirmó la primera ruptura en el Concejo Deliberante. Se trata de La Libertad Avanza, donde los ediles Vanina Lunzaín y Mauro Reyes se abrieron y formaron su propio bloque, permaneciendo cercanos al ex candidato a intendente Oscar Liberman. Del otro lado quedaron Carlos Alonso y María Teresa Gonard (actual presidenta del cuerpo).

Mauro Reyes, concejal de La Libertad Avanza, explicó en comunicación con Radio Urbana que «desde la asunción de las autoridades tuvimos una discrepancia junto con Linzuaín con el resto del bloque. Respetamos la victoria de Unión por la Patria en la ciudad, y bajo esa idea intentamos consensuar los puestos dirigenciales locales. Buscamos respetar el lineamiento central del partido que era darle la presidencia al oficialismo, y esto no sucedió. Los dos concejales del bloque de Libertad Avanza hicieron un acuerdo con Juntos por el Cambio para llegar a la presidencia, algo que no avalamos».

Carta de los ediles Mauro Reyes y Vanina Lunzaín a la presidenta del Concejo Deliberante haciendo oficial la ruptura del bloque de La Libertad Avanza.

En ese sentido, el concejal afirmó que «en lineamientos políticos, defendemos todos lo mismos ideales liberales. Las diferencias son más bien prácticas y no tan ideológicas, como los votos sobre cuestiones administrativas. Eso se puede consensuar, por lo que nosotros sostenemos la idea nuestra de que el voto del bloque sea en conjunto. No vimos esa misma voluntad de la otra parte, y eso termina generando esta situación. Debemos seguir trabajando en consenso para poder respetar la voluntad del electorado liberal en Bahía Blanca. Mas allá de la cuestión política que debemos resolver rápidamente, seguimos trabajando para solucionar los problemas de la ciudadanía y promover el desarrollo de la ciudad».

«Días después de la situación de la presidencia del Concejo nos enteramos que Carlos Alonso fue impuesto como presidente del bloque sin nuestro consenso. Por ello presentamos la idea de crear un nuevo bloque para poder trabajar cada uno bajo sus formas y objetivos para presentar propuestas» Mauro Reyes.

Por su parte, los ediles Alonso y Gonard acusaron en redes sociales a sus ex compañeros de bloque de «kirchneristas confesos», a lo que Reyes respondió que «mis ideas han sido siempre firmes con respecto al liberalismo. Oscar Liberman ha hecho una gran elección en la ciudad y el referente de la Libertad Avanza es él, no tenemos nada que ver con el Kirchnerismo. Hicimos fuertes críticas al presupuesto al igual que Juntos por el Cambio, y ambos bloques votamos de manera afirmativa. No tiene nada que ver votar el presupuesto con responder al kirchnerismo».

Por último, Reyes se refirió a la aún escaza designación de funcionarios nacionales en Bahía Blanca. Aseguró que «es natural que se tome la recomendación de alguien local como Liberman. Creemos que es necesario que esos cargos sean para quienes pueden hacerse cargo de la gestión con responsabilidad. Graciela González Prieto en PAMI es una médica de muchísima experiencia para el puesto, con una carrera respetable. No hay nada para negociar en la elección de cargos locales cuando se designan desde Nación, deben elegirse los más capacitados».