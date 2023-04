Mauro Gómez, delantero de Rosario Puerto Belgrano

Charlamos con Mauro Gómez, delantero y goleador del elenco puntaltense, tras su arribo al club y su primera experiencia en la Liga del Sur.

Tras un arranque complicado, el equipo de Marco González comienza a levantar vuelo, así lo analiza Mauro, «No empezamos como queríamos y como veníamos trabajando en la pretemporada. El balance que hoy podemos tener es positivo, porque nos encontramos segundo y sabiendo que es un torneo corto, hay que tener los pies sobre la tierra y hay que estar tranquilo porque todavía falta»

Luego de su paso internacional por centro américa, el misionero confesó como se siente en el fútbol local, «Me siento muy bien, muy cómodo, en el primer partido me costó un poco por no tener mucha información. Pero me encontré con una liga muy organizada y muy competitiva»

«El objetivo mío es hacer las cosas bien acá, porque es el club que confió en mi, entonces quiero hacer bien las cosas y poder agradecerles la confianza de poder seguir jugando, de seguir trabajando porque yo solamente vivo del fútbol»

Palpitando el choque en Cabildo la próxima fecha, «Sabemos que vamos a enfrentar a un rival difícil, mucho no lo conozco pero de lo que me comentan es una cancha linda, intentan jugar bien al futbol. Nosotros venimos trabajando en funcionamiento al partido pasado, les decía a los chicos que tratemos de hacer un buen partido de visitante, si queremos lograr algo importante»