Matías López, Sporting

Sporting, uno de los punteros en la Primera A de la Liga del Sur, quiere continuar con su buen andar cuando visite a Comercial por una nueva fecha. El defensor, Matías López, charló en Zona Futbolera sobre el presente del rojinegro.

Luego del triunfo ante Huracán, el rojinegro volvió a lo más alto de la tabla, “Contento por el rendimiento del equipo y porque se nos viene dando lo que trabajamos en la semana”

El ex Olimpo reconoció las falencias que ha sufrido el equipo en estas fechas, “El punto a mejorar desde la primera fecha es la defensa, lo venimos trabajando en la semana, pero no nos viene saliendo bien las cosas, no hemos podido mantener el cero. Sabemos que tenemos una buena delantera y buen mediocampo, alguna situación de gol nos van a generar”

Pensando en Comercial, Matías mencionó: “Nos preparamos para un partido duro, sabemos que ellos corren, meten, tratan de presionar alto. Va a ser un partido con mucha intensidad y mucha fricción”

Consultado para que esta el rojinegro este año, “Nos preparamos para salir campeones, obviamente, no vamos a andar con vuelta, buscamos pelear bien arriba” mencionó López.

“Somos un equipo muy directo, generamos muchas situaciones de goles que años anteriores no lo hacíamos, nos damos cuenta que tenemos más peso ofensivo”

En lo personal, Matías dijo: “Me siento muy bien con el equipo, con el funcionamiento, me siento muy cómodo con Quique (Blanco) por ahí al principio pensé que se me iba a complicar para pasar al ataque, pero la verdad que nos entendemos bastante bien”

Por último consultado por la promoción y el descenso, que a partir de esta temporada esta en juego, el defensor mencionó: “A mi me gusta que se haya dividido otra vez, me gusta que exista esa posibilidad, si bien nosotros tenemos un equipo que en teoría no tendríamos que estar peleando ahí abajo, pero es un condimento más”