Matías Ehulech, San Francisco

Los dirigidos por Martín Carrillo lograron su tercer triunfo en fila en este Torneo Clausura de la Liga del Sur. Dialogamos con el mediocampista del santo sobre este presente.

Con una buena actuación en Villa Rosas, Matías mencionó: “Me sentí muy cómodo, tenia muchas ganas de jugar, sabíamos el rival que enfrentábamos. Tener la confianza y saber cuando uno sabe que va a ser un gran partido, a medida que van pasando los minutos te vas afianzando más en la cancha”

Pese a las ausencias importantes en estos compromisos, el mediocampista reconoció: “Son bajas importantes, pero cuando un grupo esta con confianza es como que te tomas el encuentro de otra manera, hicimos cosas positivas y encaras con la confianza que venias arrastrando de otros partidos”

Consultado sobre el cambio mentalidad, “Pienso que son rachas, como que no hay un clic porque en la semana laburamos bien, las cosas no nos salían mal entre semana y en los partidos no nos han salido bien la cosas”

“Me siento cómodo, es la primera vez que me toco estar tan afuera de las canchas. Ahí te das cuenta de varias cosas que dentro no las ves”

Se viene La Armonía en calle Don Bosco, “Por ahí haberle ganado a Libertad, quieras o no te miran con otros ojos los rivales. Con la confianza que venimos agarrando se puede dar un partido bien parejo y más como fue en la ida”