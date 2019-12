Martín Rodríguez Escritor

Hablamos con Martín Rodríguez sobre el fracaso de Cambiemos, el triunfo del Frente de Todxs y analizar cuáles serán los desafíos de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y del macrismo saliente: “Alberto Fernández tomó el toro de la crisis por las astas y decidió arriesgar el capital político acumulado. Más que un moderado es un acumulador del poder político y sale a jugarlo tratando de armar un esquema”.

Martín Rodríguez es poeta, escritor, editor de la revista digital La Nación Trabajadora y fundador de Panamá Revista.

“Cambiemos se va del poder pero sigue en la sociedad, continua y ese es el único triunfo con el que se van. Ese pueblo macrista se organiza sobre una idea que es la siguiente: hay una cierta cantidad de ciudadanos que pagan impuestos y producen en la economía privada, y hay otros 20 millones que pasan todos los meses a cobrar cheques del Estado. Se organizan sobre esa idea los “productivos” versus los “parásitos” y “subsidiados””.

Además, agregó: “Que haya un 40% del electorado de Cambiemos en medio de esta crisis económica, y con representación parlamentaria, es un estímulo para sostener la unidad. De los últimos años hay aprendizajes. Por ejemplo, que una coalición de poder implica la convivencia de distintas miradas y no una cruzada purificadora o vanguardista”.

“Hay un intento por relativizar el efecto del triunfo del Frente de Todos. Toda la discusión política, especulativa, hasta las PASO siempre era la misma: el peronismo no se puede unir, el kirchnerismo tiene un techo y el macrismo gana un balotaje. Eran las premisas del gobierno pero no se cumplieron ninguna de las tres”.

Sin embargo, “Alberto Fernández representó la posibilidad de armar una unidad genuina y verosímil. En su campaña comenzó a caminar en dirección de quebrar el techo electoral kirchnerista que era uno de los temas en los que basaba su esperanza Cambiemos”, y que “la unidad no podía ser un discurso monótomo y que no sea capaz de mostrar frente a la sociedad que ciertas discusiones se ponen sobre la mesa”.

Rodríguez cree en la necesidad de que el nuevo gobierno achique la grieta y avance en un amplio contrato social.

