Se llevaron adelante los festejos por la Navidad en nuestra ciudad con relativa tranquilidad: No se registró ningún herido por pirotecnia, y se controlaron 14 casos de alcoholemia positiva al volante, número similar a cualquier fin de semana promedio en Bahía Blanca. Esos números llegan tras una importante campaña municipal para evitar tanto la pirotecnia como la alcoholemia.

Martín Pacheco, subsecretario municipal de Protección Ciudadana, marcó que «la incidencia de las alcoholemias positivas fueron similares a cualquier fin de semana normal, teniendo en cuenta que en las fiestas el movimiento fue masivo, como hace años no se veía. Tuvimos una cantidad importante de jóvenes principalmente después de la una de la mañana por toda la ciudad, y mucho más en los puntos de encuentro habituales, sumado al traslado de las fiestas privadas habilitadas. En total fueron 14 alcoholemias positivas y 4 drugger test«.

Quiero agradecer especialmente a todos los que trabajaron para mantenernos seguros y protegidos en esta Nochebuena que pasó. Deseo reconocer a todos por su profesionalidad y vocación de servicio, y también a nuestra comunidad por colaborar y facilitarles la gran tarea realizada. pic.twitter.com/Dagv7DqqdZ — Federico Susbielles (@fsusbielles) December 25, 2024

«Es un trabajo conjunto con el Jefe de Gabinete, con Federico Montero a cargo de la Policía desde el Ministerio de Seguridad y los directores de transito. Hacemos controles dinámicos, y vemos cómo la noche en cuanto a la salida de vehículos y los lugares de mayor conflicto. En base a eso vamos determinando las acciones para prevenir hechos lamentables» Martín Pacheco.

Puntualmente, el funcionario detalló que «las fiestas privadas habilitadas se desarrollaron con normalidad, terminando en tiempo y forma sin incidentes. Hubo un importante trabajo de los inspectores de tránsito, de fiscalización y del centro de monitoreo. Hubo muchos controles en distintos puntos de la ciudad, buscando generar consciencia de que si uno bebe no debe conducir. Queremos que la gente festeje y que brinde si así lo desea, pero siempre sin manejar, asignando un conductor designado, o contratando un servicio de traslado. El intendente nos pide aumentar los controles, hacerlos dinámicos y que la gente sepa que estaremos por todos lados previniendo accidentes».

¿Cómo se prepara la prevención en cuanto a la incidencia de la pirotecnia en la ciudad? Pacheco afirmó que «el festejo con pirotecnia es algo cultural de larga data en nuestro país. Hubieron muchos secuestros los días previos en puntos de venta ilegal de pirotecnia, pero es una tarea que se hace compleja porque se suelen almacenar en casas particulares, y no podemos secuestrarla. Trabajamos en general por denuncias a través de redes sociales, y seguiremos trabajando en la previa de año nuevo para incautar y llegar a los lugares donde no hemos llegado o donde no hemos podido individualizar las casas e familias donde se vende. Pondremos más inspectores con la intención de que la pirotecnia no afecte a niños, mayores o mascotas».