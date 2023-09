El día de ayer se celebró no solo el día de la primavera sino también el día del estudiante en nuestra ciudad, con una importante afluencia de jóvenes a distintos locales céntricos. Por ello es que se llevaron adelante distintos operativos de tránsito con el fin de evitar la alcoholemia al volante.

Martín Moyano, director de Ordenamiento Urbano municipal, destacó que «tuvimos un total de 12 alcoholemias positivas. La tarde de ayer arrancó muy movida desde las 18:00. Nos fuimos moviendo por distintas partes de la ciudad, y hasta las 2:00 se mantuvo así. Luego se puso frio y pasó a ser un día más tranquilo».

«En total, el año pasado tuvimos 10 siniestros en esta fecha, y este fueron 8, de las marcas más bajas que hemos registrado. Fue una jornada de celebración en el marco de la seguridad. Esta noche también se va a trabajar con intensidad de manera preventiva» Martín Moyano.

Luego de la noche de controles, el Municipio decidió no cobrar el parquímetro durante la mañana de hoy. ¿A qué se debe? «Eliminar el pago de parquímetro el día posterior a una celebración fue una política que empezó el año pasado durante el día del amigo, y tiene que ver con que aquella persona que haya bebido pueda irse a la casa caminando, sabiendo que puede dejar el auto estacionado sin tener una multa al otro día».

Por último, Moyano se refirió a la nueva ordenanza que permite el secuestro de motos que no cumplan con las normas de circulación: «El 26 vamos a empezar con el secuestro de las motocicletas con faltas aún estando estacionadas. La ordenanza controla cuestiones puntuales como espejo, luces, patente o caño de escape; cuestiones que uno puede colocar rápidamente. En cuanto a los escapes, muchas veces son los mismos jóvenes los que modifican, por lo que no debería ser tan complejo colocarlos de vuelta. En total hoy tenemos cerca de 13 mil motos secuestradas en el depósito municipal, de las que 5 mil no tienen patente».