Martín Goslino, economista jefe del Centro de Estudios Económicos de la UIBB

El Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial de Bahía Blanca compartió la última semana distintos estudios que marcan la realidad de nuestra ciudad: El índice de demanda laboral industrial local cayó un 14,7% comparado con el bimestre anterior, mientras que el costo de la industria aumentó un 23% el segundo trimestre del 2024.

Martín Goslino, economista de la UIBB, expresó que «analizamos la demanda laboral industrial desde el 2014 y hacemos 3 lecturas: la caída fue del 14,7% en mayo-junio respecto al bimestre anterior, marcó un 1% de descenso interanual, y consolidó una reducción del 68,1% desde 2014 cuando comenzamos con el informe».

En detalle, el economista explicó que «la demanda laboral refleja los pedidos de trabajo que la industria solicita, y puede suceder que en marzo-abril se pida un puesto de trabajo que recién se concrete en mayo-junio. Tiene fluctuaciones bimestrales que no terminan siendo tan relevantes, pero cuando vemos el dato interanual se consolida la tendencia. Estar en la misma cantidad de pedidos de puestos de trabajo que hace un año es preocupante, es un nivel muy bajo. Por cada 10 puestos de trabajos que se solicitaban en 2014, hoy se piden solo 3. En contexto, hoy cuando perdés un trabajador de tu plantel por despido, renuncia o jubilación, no lo reemplazas y te queda menos personal. Tampoco existen planes de expansión que requieren más personal«.

«Los indicadores son disparadores para analizar la dinámica industrial local, no pueden tomarse como números aislados sino que hay que leerlos e interpretarlos en el contexto.» Martín Goslino.

¿Cómo se componen esos pedidos de empleo industriales? «Los puestos de trabajo requeridos son 58% eventuales y 42% permanentes, y un 57% profesionales y el resto no profesionales. Si miro esa composición hace 10 años, los profesionales no llegaban al 20%. Quiere decir que el 80% de los puestos requeridos eran no calificados, tanto para operar como personal de planta. Hoy se necesita gente más especializada, y ese es un dato espectacular para los jóvenes que dudan si estudiar o no. Hoy la respuesta es sí, porque se necesita y solicita más trabajo profesional«.

En conclusión, Goslino reflexionó que «más allá de lo que sucedió con la pérdida de la inversión con la planta de GNL, Bahía Blanca tiene una estructura industrial que es catadora de inversiones; un grupo grande de empresas relacionadas a industria, agroindustria, petroquímica y energía, que con financiamiento externo abren nuevos proyectos. La recesión tremenda que estamos atravesando genera que todas las empresas estén en posiciones ‘defensivas’, porque se demanda menos y produce menos».