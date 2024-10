Martin Garmendia, presidente de la Cámara de Comercio de Bahía Blanca

El día de ayer se festejó el Día de la Madre en nuestro país, lo cual siempre resulta un importante indicador para el consumo minorista. En ese sentido, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) lanzó un informe destacando una caída del 0,9% en las ventas comparando con la misma fecha del 2023.

Martín Garmendia, presidente de la Cámara de Comercio de Bahía Blanca, detalló que «venimos de cuatro años consecutivos de baja en las ventas de días especiales. Antes teníamos el Dia del Niño, del Padre, de la Madre y las fiestas de fin de año, pero hoy venimos en caída libre, por lo que estos números no nos sorprenden, lo teníamos previsto aunque quizás no con tanta profundidad. Ya veníamos de un septiembre bastante duro y una actividad económica casi nula».

#DíaDeLaMadre ¿QUÉ PASÓ CON LAS VENTAS DE LOS COMERCIOS MINORISTAS PYME EN ESTA FECHA ESPECIAL? 🛍️ ⬇️ Registraron una caída del 0,9% en comparación con el mismo período del año anterior, a precios constantes. Tres de los seis rubros relevados registraron subas interanuales en… pic.twitter.com/fGcR8cSBD7 — CAME (@redcame) October 20, 2024

«Prevemos un octubre negro, porque la caída de ventas en el Dia de la Madre, mas allá de haberlo previsto, fue más dura de lo que pensábamos, y más aún contrastándolo con otros datos que tienen que ver con el consumo» Martín Garmendia.

En ese sentido, el comerciante agregó que «lo que ha ocurrido es que cayeron las ventas en unidades en todo el país. Tenemos un 30/35% en venta de unidades, lo que es sumamente grave. La gente no tiene dinero para gastar, los gastos de regalos han sido compartidos como venía sucediendo en las ultimas fechas. El panorama no es bueno, no se puede ser optimista cunado la gente no tiene dinero para gastar, y más aún cuando se priorizan otras cosas. No hay precios de referencia, lo que complica bastante todo».

Finalmente, Garmendia destacó que «no tenemos previsibilidad, no podemos proyectar de aquí a seis meses porque no sabemos como se comportará la variable económica. No hemos echado mano al recurso humano aún, pero estamos muy comprometidos los pequeños y medianos comerciantes. Hay algunos que se trasladan al macrocentro con menos costos y alquileres más baratos. Lo que creemos necesario es que la producción y el consumo mueva el resto de la maquinaria, de nada sirve por ejemplo bajar los impuestos sin poner dinero en el bolsillo de los argentinos. Debemos poner en marcha la producción, los servicios, la construcción, etc. y el resto viene añadido, después vemos cómo bajamos los impuestos».