En las últimas horas, la Secretaría de Energía nacional autorizó un aumento del precio para las garrafas de un 120%. Tras el mismo, los nuevos valores del gas envasado de diez kilos son $7.500 si se retira en depósito y $9.500 con envío, sin tener en cuenta distintos beneficios sociales. Cabe destacar que previo a esta actualización la garrafa costaba $3.390.

En ese sentido, Mario Brandizzi, titular de YPF Artigas, empresa responsable de la distribución de garrafas en nuestra región, aseguró que «los valores no tenían actualizaciones desde octubre del 2023. No responde solo a una actualización por la inflación, sino también por la quita de subsidios. Hoy una garrafa de diez kilos a precio internacional sale entre $10 y $12 dólares. Si bien no estamos al mismo valor, durante los próximos meses se van a igualar los precios locales con los internacionales. La política actual de quita de subsidios en la oferta y asignación a la demanda generó esta fuerte actualización de precios».

«La garrafa social es la que se retira en depósito, la que no se envía a domicilio, y hoy sale 7500$. La Secretaría de Energía aún mantiene vigentes los precios máximos de referencia. Le quitó el subsidio a la oferta, no a la demanda. Estos precios máximos seguirán hasta marzo/abril, y después los precios se liberarán» Mario Brandizzi.

¿Qué podemos esperar luego de alcanzado el precio internacional? «Después, el valor del producto se regirá en un mercado de libre competencia. El precio lo evaluará el mercado. Cada empresa dará mejores servicios, y eso generará un valor de referencia. El producto se empezó a subsidiar en 2008, antes regía el libre mercado. Estas políticas subsidiarias no se aplicaron con las regulaciones necesarias para que sean exitosas, y así se empezó a distorsionar el valor del mercado. Todos tenían el subsidio, no solo quienes estaban en situaciones vulnerables. Eso genera una baja en las inversiones y una distorsión de precios en combustibles y tarifas. Esta política de shock era necesaria. Teníamos que actualizar los valores porque si no, no llegarían nunca inversiones para poder tener un país con mejores servicios y más energía».

A su vez, Brandizzi agregó que «la actualización a valor de paridad de exportación llevará hasta abril, y estará atado a poder actualizar también el valor del gas de red. Las tarifas energéticas, de gas y luz, se llevarán a valores sin subsidio a la oferta, o valores internacionales. No va a haber más subsidios generalizados para todo el mundo, sino para quienes lo necesiten por su situación de vulnerabilidad».