El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decidió aumentar esta semana el monto entregado a través del programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria) con el objetivo de «garantizar el derecho a la alimentación saludable en niños, niñas y adolescentes».

Sobre esto habló Marina Sol Cano, consejera escolar por el Frente de Todos. Marcó que «durante la gestión del gobernador Kicillof se va a continuar con la entrega del programa. Este módulo tiene un valor de $3.500, que se suman al Servicio Alimentario Escolar de desayuno, merienda y comedor. Esto significó un incremento de más de $121 millones para la ciudad con ambos programas«.

➡️ A través del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA) se destinan más de 75 millones de pesos mensuales para contribuir a la alimentación de 21.000 chicos y chicas. pic.twitter.com/zEWYnWBmqp — Marina Sol Cano (@Marinasolcano) October 31, 2022

«El programa MESA es una continuidad del bolsón alimentario, a través del cual Kicillof decidió aportar a la alimentación en las escuelas. A partir de agosto se institucionalizó y se mejoró la calidad alimentaria» Marina Sol Cano.

¿Qué llegada tienen estos programas en nuestra ciudad? Cano detalló que «tenemos alrededor de 199 establecimientos educativos que cuentan con comedor y el SAE. Beneficia con éste último a más de 31.000 chicos y chicas, y con el MESA alrededor de 21.000«.

En cuanto a la necesidad alimentaria en las escuelas locales en el último tiempo, afirmó que «con los bolsones alimentarios no tuvimos un incremento muy significativo. Los directores nos han manifestado que no necesitaban una mayor cantidad de bolsones. Este mes una escuela manifestó dar de baja 40 porque no se estaban utilizando».