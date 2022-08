Durante todo el mes de agosto permanecerán abiertas las inscripciones a la segunda convocatoria para las Becas Progresar. Las mismas están destinadas a asistir a aquellos jóvenes que buscan finalizar con su educación secundaria, terciaria, universitaria o de oficios.

Sobre ello habló Marina Sol Cano, consejera escolar por el Frente de Todos, quien destacó que «en la primera convocatoria hasta abril, se otorgó el beneficio en Bahía Blanca a 5.023 becarios en todas las líneas. La mayoría son por el Progresar Obligatorio para estudiantes secundarios de entre 16 y 24 años. Son alrededor de 2.500 becarios en esa línea».

Las inscripciones son online en la página de argentina.gob.ar/progresar o por la aplicación para teléfonos celulares. Las líneas disponibles son: Progresar Obligatorio para terminar la secundaria, Progresar Superior para finalizar una carrera terciaria o universitaria, Progresar Trabajo para la capacitación en oficios o Progresar Enfermería para quienes estudien esa carrera.

Cano destacó que los montos son «a partir de $6.700 la beca, pero mientras el joven demuestra que va mejorando va aumentando ese valor, hasta llegar hasta los $10.000. Es un acompañamiento más a las trayectorias educativas, además de otros programas presentes en las escuelas como el ATR».

Por último, la consejera se refirió a los dichos de Lorena Mishevitch, presidenta del Consejo Escolar local, quien marcó que no están dadas las condiciones para que se aplique en Bahía Blanca la hora extra de clases propuesta por el Ministerio de Educación nacional. Cano afirmó que «el Consejo Escolar no tiene incumbencia sobre esto. Las clases se vienen implementando de forma muy cuidada, no se van a tomar decisiones de un día para el otro. Si la medida apunta a mejorar la educación de nuestros chicos y chicas, nosotros tendremos los recursos para que suceda. Decir que no se puede implementar es un poco apresurado. Todos los inspectores están trabajando en el tema, no es algo improvisado».