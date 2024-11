Marije Fullaondo, miembro del Congreso de los Diputados de España

Este fin de semana, nuestra ciudad fue sede de una nueva edición de la Semana Nacional Vasca. Las festividades se llevaron adelante en el marco del 125° aniversario de la Unión Vasca bahiense, y contaron con la participación de diferentes representantes del pueblo vasco.

Marije Fullaondo es miembro del Congreso de los Diputados de España, y visitó nuestra ciudad durante las actividades. En primer lugar, aseguró que «era mi primera vez en Bahía Blanca y también en Argentina, y lo que vi fue algo impresionante. Me habían contado sobre cómo el ambiente, la gente, la participación, el sentimiento identitario y cultural estaba presente en su ciudad, pero no me imaginaba lo que me terminé encontrando. Fue un sentimiento que me hizo sentir completamente en casa».

«Hoy en día nosotros somos una Nación sin Estado, y lo que queremos es llegar a conseguir eso. Lo que queremos en primera medida es que nos reconozcan como Nación, y pelearemos por ello» Marije Fullaondo.

En ese sentido, destacó que «hay un interesante relevo generacional para nuestra comunidad en Argentina, con una colectividad vasca que, aún estando a 12 mil kilómetros de distancia, estamos muy cercanos en el sentimiento. Me dejó impresionada la celebración. Estuvimos hablando sobre ese intercambio generacional, y lo abordamos por dos perspectivas: el relevo generacional dentro del movimiento político propio, el Euskal Herria Buldi; y luego hablamos sobre el reto de sostener nuestra identidad cultural en una sociedad tan globalizada y digitalizada, algo que no siempre es fácil en nuestra juventud».

Por último, Fullaondo marcó que «en Bahía Blanca vimos muchos jóvenes participando activamente, y aquí en Euskal Herria también. Pero para mantener una comunidad vasca de cuatro millones de habitantes, hay que trabajar el sentimiento de identidad nacional vasca. Por ello son importantes los programas de intercambio vasco, como el que hay con Necochea, que ofrecen talleres de comunidad vasca. Esas actividades es lo que crea un lazo con la comunidad y permiten mantener ese sentimiento vivo».