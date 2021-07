Mariano Orsi Libertad

Conversamos con el delantero de Libertad, Mariano Orsi, de lo sucedido ante Olimpo en Villa Rosas y lo que se vendrá en el Carminatti por la reclasificación.

Con cautela Mariano ya se enfoca en lo que se viene: “Sabemos que tenemos la responsabilidad de ganar, somos conscientes que el primer partido no se dio lo que planificamos, mañana tenemos la revancha”

Tras el encuentro de ida, el delantero fue autocritico a lo realizado en la primera etapa: “Habíamos trabajado en no darles espacio, en el primer tiempo no entramos con el pie derecho cometimos errores al tener la pelota y no fuimos muy pasivos a la hora de atacar”

Palpitando el choque de vuelta: “Tenemos que hacer un partido largo, no dejarlos jugar. Hay que hacer un partido inteligente y no darle espacio porque tienen dinámica”

“En este momento estoy bien, me recupere de un desgarro. Cuando se dio por finalizado el torneo, me sirvió para ponerme bien en lo físico”

Por último, sobre la decisión tomada antes del repechaje: “Sabemos que la decisión por ahí no fue la mas justa, lo más normal y mas lógico es que se defina en la cancha. Aunque no estemos conformes teníamos que cambiar el chip y afrontar esta situación”