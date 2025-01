Mariano Moreno, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo

La semana pasada estuvo marcada por una importante jornada nacional de protesta llevada adelante por la Federación de Sindicatos Marítimos y Fluviales, que tuvo su impacto local en el puerto de nuestra ciudad. Esto se dio en el marco de las diferentes modificaciones que impulsó el Gobierno nacional en el último año, sumados al cambio del Régimen de Navegación presentado en los últimos días, facilitando la desregulación en la actividad en beneficio de empresas extranjeras.

Mariano Moreno es secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo a nivel nacional, y además de miembro de la Federación Sindical Marítima y Fluvial. En comunicación con Radio Urbana, aseguró que «por un lado, ayer salió en el Boletín Oficial una la modificación del REGINAVE, que está bajo las directivas de la Prefectura. Esos cambios van en detrimento de los trabajadores y de la seguridad en la navegación. Sumado a ello, está el proyecto de desregulación del cabotaje, que lo desregula para buques extranjeros, tripulados y construidos fuera del país, dejando afuera a los buques nacionales».

📌⚓SOMU MARTES 14 MARCHAMOS POR LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS Nuestro sindicato, conducido por Raúl Omar Durdos, se moviliza en rechazo a las políticas del gobierno nacional que buscan desregular la actividad marítima y fluvial. pic.twitter.com/i29VHV6so2 — S.O.M.U. (@SOMU_arg) January 10, 2025

«La movilización de la semana pasada fue un toque de alerta, y tuvo una gran masividad también en Bahía Blanca. Hicimos un pedido al ministro desregulador hace un mes y todavía no tuvimos respuesta. Lamentablemente, como no tenemos diálogo seguiremos marchando» Mariano Moreno.

El sindicalista agregó que «tenemos 6.000 kilómetros de litoral marítimo, es el 5% a nivel mundial. Lo que pretende esta gente ya se hizo en los ’90, y desembocó no en un aumento de la marina mercante, sino en llevarla a su mínima expresión. Cuando liberás o abrís la puerta a que los estándares de seguridad lo puedan marcar los particulares y no la seguridad marítima, los resultados son terribles. Este Gobierno es pro-mercado, y solo le interesa que las empresas, y no trabajadores, ganen más plata, pero hay actividades donde la disminución del personal capacitado redunda en falta de seguridad. Las desregulaciones afectan al personal, a la capacitación y el control de la seguridad».

En conclusión, Moreno destacó que «el trabajo argentino que no desaparezca quedará atado a condiciones deplorables. En los 90’s no se pagaban ni los aportes sociales de la jubilación, estuvieron 10 años sin hacer aportes y tuvimos que trabajar 10 años más para cumplir con los requisitos, con los problemas de salud que implica tener gente grande arriba de los barcos. Esto va a afectar a todo el personal de los barcos, y va a contramano de lo que se está haciendo en todo el mundo, que le da otra importancia al cabotaje nacional. Los grandes responsables no son solamente quienes ponen la firma, sino que también lo son aquellos legisladores que le dieron facultades extraordinarias al Gobierno. Ellos también deberán rendir sus cuentas».