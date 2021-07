Mariano Gancedo Olimpo

Charlamos con Mariano Gancedo, jugador de Olimpo, sobre el gran presente aurinegro en el torneo federal A. Los dirigidos por Carlos Mayor suman 8 partidos de manera invicta.

Tras la victoria en Cerri ante Sansinena, el aurinegro levanto vuelto y esta atravesando su mejor momento: “Es una racha importante, que la veníamos buscando hace rato no se nos pudo dar, pudimos levantar cabeza y vamos por un buen camino” dijo Gancedo

Analizando el último triunfo ante Sportivo Peñarol: “Fue una buena victoria, la preparamos toda la semana, era un rival duro. La cancha estaba en buenas condiciones donde pudimos demostrar lo que sabemos” subrayo el lateral.

A su vez nos comentó como viene su evolución en lo futbolístico: “Cuando llegue tuve la posibilidad de jugar, no se me dio bien. Llegó Carlos (Mayor) y me dijo que quería contarme como volante, pero después por otras cuestiones me empezó a poner como lateral” mencionó Mariano.

Con respecto a su preferencia de posición en la cancha: “Me puedo adaptar también de volante, pero de lateral es donde mas trabaje. Me gusta agarrar la pelota y tener la cancha de frente” destacó Gancedo.

“Entendimos que había que meter y correr mas que jugar, ahora que se nos dan las cosas, intentamos más jugar a la pelota cuando antes no se podía”

Por último, consultado sobre el próximo rival, Desamparados de San Juan: “Si bien hoy el equipo no esta peleando buenas posiciones en el torneo, contra Olimpo todos juegan como una final, nosotros tenemos que demostrar lo que venimos haciendo en estos partidos”