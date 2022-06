Mariano Arzuaga, concejal del Frente de Todos

Ayer en la 9° sesión del Concejo Deliberante del 2022 se aprobó un proyecto de ordenanza tras el cual la subsecretaría de Deportes municipal alquilará sus oficinas en la Torre del Bicentenario en Drago 45. Será por 3 años con un costo de $5 millones.

El bloque del Frente de Todos votó en contra del proyecto, y el concejal Mariano Arzuaga explicó los motivos en comunicación con Radio Urbana: «Si vos miras el presupuesto bahiense, la importancia del deporte y los clubes no es nada. El área está desguarnecida, sin importancia. El problema está en la contradicción que generan ellos mismos. Sería fantástico tener una oficina así para el deporte si vamos a tratarlo de otra forma; nos parece mucho gastar $5 millones en una oficina para un área que no tiene contenido«.

Entendemos que mientras el Municipio no demuestre voluntad de llenar de contenido ese área con políticas públicas concretas reflejadas en el Presupuesto, los $ 5 mill. contemplados en la contratación significarían un mero gasto para la comuna y no una inversión para la comunidad. pic.twitter.com/MmaEp8LEkI — Mariano Arzuaga (@marzuaga63) June 23, 2022

El edil puntualizó sobre la falta de políticas públicas en el área de deportes, así como también el nulo acompañamiento a las instituciones locales. Afirmó que «me he encontrado en el presupuesto con cifras mínimas para el listado de instituciones que reciben subsidios anuales. Entre esas instituciones que reciben subsidios no se llega a los $5 millones de la oficina. El presupuesto está vacío absolutamente, se utiliza una parte para atender al balneario Maldonado, pero el deporte no es eso. Hay clubes llenos de pibes y pibas que van desinteresadamente, sin apoyo por el Municipio. Hay instituciones que solamente pueden salvarlas políticas públicas».

Por último, Arzuaga destacó la falta de criterios claros y transparentes en la utilización y reparto del presupuesto municipal. Concluyó que «queremos que la gente abra los ojos sobre el uso discrecional que tiene este Municipio de sus fondos. $19 mil millones de presupuesto por año es muy grande. Para mi hay dos formas de gobernar; o llenas de políticas públicas o utilizas el presupuesto de forma discrecional».