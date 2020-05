Mariana Barone Psicóloga

En el marco de la cuarentena obligatoria, se nos ofrecen algunas recetas genéricas para mantenernos mentalmente “saludables”. La gran mayoría de esos consejos (viralizados con el aval disciplinar de la psicología y organismos oficiales e internacionales de la Salud) hacen referencia a la idea es estar productivos, y no angustiarse.

Hablamos con la Psicóloga, Mariana Barone sobre estos mandatos de productividad en cuarentena: “Se pone el acento en sensaciones, sentimientos y emociones, para repensarnos y darle lugar a todo. A mi me resuena mucho el mandato de productividad”

Se trata de esos tips para la cuarentena que tienen como fondo común el “mantenerse productivo”. Dicen: trabajá desde tu casa, creá algún emprendimiento, estudíá, hacé ejercicio, armá rutinas, cociná, etc.

“Se trata de algo nuevo que se presento de manera disruptiva para todos, es algo desconocido, no se sabe que pasar, no hay vacuna, hay un montón de información, nada es certero. Es un virus desconocido y, a raíz de esto, se nos presentan muchos interrogantes”, “es esperable, hay que darle lugar a estos interrogantes, es lo que intentamos hacer en la clínica, hacer preguntas y darle lugar a este malestar que vivimos”, explicó.

También remarcó que “desde las redes sociales o los medios de comunicación te imponen la necesidad de hacer cosas. Sin embargo, propongo que ante esta actitud compulsiva de estar ocupados todo el tiempo, nos demos el lugar a la pausa y a los tiempos libres porque sabemos que dicha productividad no resuelve, sino que profundiza los problemas”.

El Colegio de Psicólogxs de Baghía Blanca ofrece atención gratuita telefónica para quienes atraviesan el periodo de cuarentena. Se pueden comunicar al 2914420349, de lunes a domingo de 9 a 12 y de 15 a 18.