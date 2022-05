Diputados convirtió en ley el marco regulatorio para cannabis medicinal y cáñamo industrial

cannabis medicinal y cáñamo industrial, con 155 votos afirmativos, 56 negativos y 19 abstenciones. Radio Urbana · Mariana Amorosi, del INTA La Cámara de Diputados aprobó y convirtió el ley el proyecto que establece un nuevo marco regulatorio para el

Mariana Amorosi , asistente de Planificación Regional INTA (Patagonia Norte) celebró la sanción de la ley que establece un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y cáñamo Industrial, aprobada ayer por la Cámara de Diputados, al señalar que «generar esta cadena es recontra importante y hay que tener en cuenta que todas las partes podemos trabajar, está bueno que esto sea integral y no solo para algunos».

Tenemos que trabajar todos los sectores juntos y así generar cosas para la sociedad

El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pública y privada en toda la cadena del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la Ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del cannabis. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de comercialización y sus subproductos.

El proyecto contempla también la creación de una agencia reguladora, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame). Esa entidad tendrá autarquía técnica, funcional y financiera y orbitará en el ámbito Ministerio de Desarrollo Productivo.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la nueva agencia establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante.

“Hay que ser muy cuidadosos con lo que se va a dejar hacer y lo que no. La producción del Cannabis medicinal tiene un potencial enorme si no dejamos que los grandes manejen todo. Tenemos que trabajar el cannabis terapéutico pero en conjunto, de manera federal y no olvidar a ningún eslabón de la cadena” reiteró Mariana Amorosi.