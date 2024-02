El Municipio lanzó el día de ayer un portal web llamado ‘Bahía Formativa‘, en el cual se organiza y se pone a disposición de la comunidad toda la oferta de educación profesional disponible en nuestra ciudad. Según afirmaron, este 2024 estarán disponibles 783 ofertas educativas en un total de 63 instituciones.

María Tubio, titular del área de Empleo de la Municipalidad, expresó en comunicación con Radio Urbana que «la cantidad de capacitaciones, carreras y cursos disponibles es una sorpresa para muchos. Este portal fue creado por una necesidad de hacer llegar la información a toda la sociedad. A la oficina de empleo se acerca mucha gente a pedir trabajo y que no encontraban ofertas cuando las había, pero la información no llegaba. Lo que la persona conocía era lo que le quedaba cercano, o lo que se enteraba por otra persona. No había ningún sitio donde encontrarse con toda la información en un solo lugar. Por ello creamos este portal, para poder acceder a toda la oferta formativa posible, incluso viendo en un mapa cuáles le quedan cerca de su domicilio«.

✅ Organizada para que la búsqueda sea sencilla y ágil, se pueden encontrar 783 ofertas de formación para el trabajo planificadas para 2024 y distribuidas en 63 instituciones educativas. ➡️ Ingresá a https://t.co/NqKinQVXOf y empezá a formarte en lo que más te gusta. pic.twitter.com/SVGIeahN4V — Municipio Bahía Blanca (@MunicipioBahia) February 21, 2024

«La idea es que cualquier persona que quiera formarse y capacitarse para un futuro laboral mejor, encuentre toda la oferta formativa en este portal. Queremos que sea un instrumento vivo de comunicación de información, y a lo largo del año se irá actualizando porque la oferta formativa no es fija» María Tubio.

Por último, la funcionaria aseguró que «necesitamos saber, y no solo desde lo municipal, cuál es la capacidad instalada en cuanto a la oferta formativa. En Bahía Blanca tenemos una capacidad increíble en una gran cantidad de instituciones educativas. Vamos a trabajar para articularlas y en 2025 hacerla más eficiente de cara a las próximas inversiones, ver cómo se llega a otros lugares donde no hay buena formación profesional para mejorar el uso. A través de la Subsecretaría de Producción se están creando diferentes mesas con el sector privado para trabajar y articular la parte educativa con lo laboral. Hacemos un nexo entre lo que se necesita, la oferta laboral y educativa, y la demanda laboral para poder abordar las cuestiones relevantes y trabajar de cara al futuro en esta temática».