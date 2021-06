El Gobierno bonaerense actualizará hoy la situación epidemiológica de los municipios, en el marco del pedido de la oposición de la vuelta a la presencialidad escolar, a pesar de que varios municipios, entre ellos Bahía Blanca, no tiene dadas las condiciones.

Hablamos con María Teresa García, Ministra de Gobierno de la Provincia: “Nosotros acatamos el decreto nacional que establece parámetros respecto a cuando permitir actividades. Bahía Blanca tiene casi 590 de incidencia y más de 80% en ocupación hospitalaria, por lo que no tiene los números para ir a fase 3″.

La ministra de Gobierno adelantó que hoy no va a haber sorpresas, todavía Bahía Blanca sigue en fase 2: “Gay no ha sido el único intendente que se comunicó con la Gobernación. Hubo una intención de agitar públicamente un tema donde no hay discusión posible”.

Además, explicó que el Gobierno nacional y provincial busca bajar los casos y evitar internaciones: “La postura de los intendentes tiene que ver con un posicionamiento electoral. Hay un posicionamiento político en el sector más duro del Macrismo de Juntos por el Cambio que no sucede con otros sectores radicales o vecinalistas”.

Por último analizó la metodología de gestión del Gobierno bonaerense: “El Gobernador se reúne con los intendentes todas las semanas, con los epidemiólogos. Escucha los pedidos de cada lugar. Pero hay un punto donde los controles deben ser ejercidos por el Estado Municipal”.