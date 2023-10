Renunció Walter Bertrand a su cargo como delegado de Ingeniero White. La decisión se hizo pública el día después del acto de 138° aniversario de la localidad, del cual no participó el intendente Héctor Gay. ¿Cuál es la mirada de las y los vecinos whitenses?

María Teresa Bevans, presidenta de la Sociedad de Fomento de Ingeniero White, consideró que «es una desidia total lo que estamos sufriendo por parte del Gobierno municipal. La situación de la Avenida Dasso es el mejor ejemplo, se abandonó la articulación con el barrio, no se arregló lo que se rompió previamente, el acceso a White por el barrio 26 de septiembre es lamentable, el alumbrado de la periferia de White es inexistente. Todos nuestros reclamos están en carpeta, pero eso no sirve».

«Esta situación va más allá de los últimos meses. No hay personal, no hay herramientas, camiones, regadores. Los vecinos padecieron la obra de Dasso, yo llamaba permanentemente a la Municipalidad y nunca nos daban una respuesta» María Teresa Bevans.

A ello agregó que «habíamos hablado con el delegado previo a la fecha, la invitación llegó el día lunes. El acto iba a ser frente a la Delegación, cosa que nunca sucede de esa manera y nos resultó extraño. Los mismos periodistas nos preguntaban a qué hora era el acto, la Municipalidad no envió la información a la prensa. No se invitó a nadie, a ninguna autoridad, el intendente no estaba en Bahía Blanca. Ni siquiera preparó un discurso la presidenta del Concejo Deliberante. Había algunos concejales, pero funcionarios municipales no había nadie. Sí fue Nidia Moirano».

Por último, Bevans marcó que «no sabíamos que iba a renunciar el delegado. Sospechábamos algo porque el día anterior no habíamos recibido nada, solo una tarjetita de invitación. Cuando terminó el acto el delegado nos compartió su decisión. Si no era por nosotros y el Centro de Jubilados, el acto terminaba en tres minutos».