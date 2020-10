La situación sanitaria, epidemiológica y hospitalaria en al ciudad sigue siendo preocupante, ante el crecimiento exponencial de casos positivos de COVID y la ocupación de camas. Hablamos con María Laura Spadaro, infectóloga del Hospital Municipal:”Vemos la estabilidad de más de 100 casos por día y eso se refleja en la alta ocupación de camas de forma directa. Es muy poco margen, en gestión hospitalaria lo esperable es que no superen el 80% la ocupación de camas, para tener una reserva del 20% de camas y eso lo perdimos hace tiempo”.

Spadaro mencionó que otro espacio que está estreado es el seguimiento telefónico: “Genera un agotamiento, hay voluntarios y médicos que se suman, ya prácticamente a los casos leves se los llama al alta y no diariamente”.

Según la infectóloga hace rato se ha desarmado lo que es un mensaje común en la ciudad: “Tenemos que empezar a trabajar como ciudad, no cada uno por su lado. Lo que nos está faltando es pasar de la teoría a la acción para mejorar las estadísticas que tenemos y solucionar los problemas. Hay que llevarle a la gente la herramienta de saber que hacer cuando tiene síntomas, porque sino muchos siguen con su rutina. No se puede pedir responsabilidad individual si la población no tiene información clara y un mensaje unificado”.