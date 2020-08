Covid-19: Se amplia el criterio para confirmar un caso. Las personas con síntomas que sean contactos estrechos de un paciente con coronavirus serán consideradas como caso positivo y no se indicará realizarles un hisopado. “La definición “Caso Confirmado de Covid-19″ va a ir cambiando a medida que evolucione la pandemia ya que se van reorientando los recursos”, explica María Laura Spadaro, infectóloga del Hospital Municipal.

“No tiene sentido gastar recursos en un test en alguien que convive con un positivo testeado y tiene sintomas. Es correcto que ese se tome como confirmado”. El Ministerio de Salud anunció que se amplía la modalidad de confirmación de casos de coronavirus. A partir de ahora, se convierte en “un caso confirmado por nexo clínico epidemiológico” aquella persona que entre dentro de la categoría de caso sospechoso en área de transmisión comunitaria y, además, conviva con una persona que haya sido confirmada por laboratorio de covid-19.

“Esto permitirá ahorrar dinero en diagnósticos e invertirlos en otro lado”, apuntó la infectóloga, María Laura Spadaro.

En el día de hoy la Municipalidad confirmó 4 nuevos casos de COVID-19 en Bahía y otro fallecido que padecía la enfermedad. En total hay 662 confirmados, de los cuales 207 están activos, 435 recuperados y 20 fallecidos.

En este sentido, María Laura Spadaro sostuvo que “esto es algo que cambia semana a semana, en una vamos a tener 10 casos por día y en otro 30” y que “hasta ahora hubo más de 600 infectados, acá viven mas de 300.000 esto está empezando a moverse”

Además, se refirió a la situación que tiene que ver con el control de la salud por parte de lxs pacientes que ha disminuido “por ejemplo, lo que es internacón y consulta de pediatría a esta altura siempre es critica y este año es muy baja”, mencionó.

Hoy vemos que se ha dado prioridad a todo lo que es Covid pero a su vez no nos tenemos que olvidar que hay patologías de relevancia que no debemos descuidar, ya sean enfermedades cardiovasculares, crónicas, como diabetes, cáncer, patologías renales, un sinnúmero de patologías que no se pueden desatender.

En cuanto a algunas criticas de funcionarios locales, Spadaro dijo que: “No entiendo cuál es el oportunismo qué se puede tener siendo infectóloga,. Estamos trabajando al pié del cañón desde febrero”