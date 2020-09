La Municipalidad confirmó, en las últimas 24 horas, 36 nuevos contagios y dos fallecimientos. Esto demuestra el crecimiento exponencial de casos positivos en la ciudad. Hablamos con María Laura Spadaro, infectóloga del Hospital Municipal:”Hay un paralelismo entre los números actuales y lo que se ve en la calle. Esto también pasa dentro de los hogares. Ya sabemos todos cómo se contagia el coronavirus. Si no se cumple con el distanciamiento social no van a bajar los contagios, no hay otra salida”.

Spadaro apeló a la responsabilidad de lxs ciudadanxs frente a la pandemia, con respecto a los cuidados y las salidas al aire libre: “Al principio no queríamos creer lo que pasaba en España, ahora tenemos problemáticas inminentes en provincias y ciudades de nuestro país. Sabemos que cuando el hospital está lleno no hay vuelta atrás. Las próximas dos semanas van a ser de mucho trabajo. Si tomamos la medida cuando el hospital está a 100% ya llegamos demasiado tarde. Lo que más desespera es que el personal de salud se está enfermando”.