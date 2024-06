María Ibañez Martín, investigadora del IIESS-CONICET

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS-CONICET) lanzó una Encuesta de Inclusión Social Sostenible en Bahía Blanca, con el fin de medir las condiciones socioeconómicas en la ciudad. La misma se realizará de forma presencial durante el mes de junio, y se plantea como el primer paso para poder diseñar políticas públicas utilizando estos datos.

María Ibañez Martín es doctora en economía e investigadora del IIESS-CONICET, y recordó que «esta es la segunda edición de una encuesta que ya habíamos realizado sobre fines de 2021. La idea es darle continuidad a los datos evaluando los mismos indicadores. Tras la edición anterior publicamos nueve informes evaluando la pobreza multidimensional, energética, carencias en educación, salud, financiamiento, condiciones de hábitat, entre otras».

En ese sentido, agregó que «en mi caso particular, realicé el informe sobre pobreza energética, el cual arrojó resultados sorprendentes. Encontramos que el 25% de los hogares en Bahía Blanca tiene algún tipo de privación energética, que significa situaciones graves en términos de acceso a luz y gas con conexiones irregulares, o la quema de combustibles fósiles adentro del hogar para cocinar o calefaccionarse. En este contexto de actualización de tarifas es importante tener esto en cuenta, el impacto en la población va a ser severo«.

❗️Sabemos que puede hacer frío. Pero por favor: aceptá.

Encuesta de Inclusión Social Sostenible en Bahía Blanca. 👇 pic.twitter.com/A9HHS4YJmD — IIESS UNS – CONICET (@IIESS_CONICET) June 5, 2024

En cuanto a la realización de esta nueva etapa de la encuesta, la investigadora marcó que «notamos más reticencia de la gente a atender, por lo que queremos avisarle a la gente que los encuestadores tienen una credencial que los identifica con un sello que no se puede falsificar. Igualmente tenemos cierta dificultad en algunos barrios puntuales donde la gente no contesta y desconfía. Es un cuestionario exhaustivo pero no es largo, toma unos 25 minutos promedio. Somos más de 15 investigadores trabajando en estos informes, y las encuestas las llevan adelante en su mayoría estudiantes de la Universidad Nacional del Sur«.

Por último, Ibañez Martín concluyó que «solo nosotros los investigadores tendremos acceso a los datos que arroje la encuesta, serán anónimos. En 2021 la encuesta fue impulsada y financiada por el CONICET, algo que esta vez no pudimos replicar por los recortes en el financiamiento del organismo. Ahora se sostiene por un convenio con el Municipio. Toda la información es importante para la planificación de políticas públicas, la idea es crear datos buenos y confiables que se puedan utilizar para fundamentar y pensarlas. Eso quedará en manos de la política, donde no tenemos decisión ni voto, pero confiamos en que se usarán correctamente».