Finalizaron las presentaciones de lxs funcionarixs municipales en el Concejo Deliberante donde defendieron el presupuesto 2022. Se votarán en la sesión extraordinaria que se celebrará los primeros días de enero.

Hablamos con María Gisela Ghigliani concejala y presidenta del bloque del Frente de Todxs:” Bahía Blanca va a contar el año que viene con un presupuesto de 19 mil millones de pesos, muy importante. El organigrama municipal va variando año a año por lo que es difícil a veces hacer el análisis. Ellos nos hablan de la necesidad de adecuación, pero nosotros vemos desorganización en la gestión y un reparto discrecional».

En el área de género, Ghigliani analizó que no tienen un presupuesto específico: “El presupuesto cuando no está asignado a género es porque no existe. En Políticas Sociales fue muy difícil el diálogo. Los pibes y las pibas de Envión no tienen ni siquiera la carga de la Sube para ir en enero al balneario Maldonado.

Lo social, lo que tiene que ver con la juventud, es todo un verso. Define a la gestión Héctor Gay».

A pesar de las presentaciones y observaciones que hicieron desde el Frente de Todxs, el oficialismo local no tomó ninguna de las modificaciones que propusieron: “Para nosotros incorporar modificaciones es remar en dulce de leche, no necesitan los votos. Igualmente nos tomamos con la responsabilidad de siempre este análisis”.

Por último analizó las partidas educativas para el próximo año y el llamativo traslado del Fondo educativo a la Secretaría de Gobierno: “Nuestra sospecha se confirma de la ejecución absolutamente discrecional del Fondo Educativo. Acordamos que la sesión extraordinaria para votar el presupuesto será el 6 de Enero».